Усик після бою з Фʼюрі набрав майже 10 кг

Про це Олександр Усик розповів під час розмови з Аміром Ханом.

За словами українського боксера, зараз його вага - понад 110 кг. На бій з британцем Тайсоном Фʼюрі Усик виходив з показником 102,5 кг.

Усик також додав, що зараз не думає щодо майбутнього бою, а хоче відпочити та насолодитись життям.