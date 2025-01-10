Усик після бою з Фʼюрі набрав майже 10 кг
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що набрав вагу після бою з Тайсоном Фʼюрі
Про це Олександр Усик розповів під час розмови з Аміром Ханом.
За словами українського боксера, зараз його вага - понад 110 кг. На бій з британцем Тайсоном Фʼюрі Усик виходив з показником 102,5 кг.
Усик також додав, що зараз не думає щодо майбутнього бою, а хоче відпочити та насолодитись життям.
- 10 січня ESPN обрало Олександра Усиком найкращим боксером світу за підсумками 2024 року.
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