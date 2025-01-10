Зеленський провів розмову з Байденом: говорили про пожежі у Каліфорнії та ситуацію на фронті
Ввечері пʼятниці, 10 січня, Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом
Про це Володимир Зеленський пише у Telegram.
"Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж. Подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти. Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки", - йдеться у повідомленні.
Президенти України та США обговорили деталі нового санкційного пакета США щодо російської енергетики, ситуацію на полі бою та посилення ППО.
"Петріоти" в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", - написав Володимир Зеленський.
- 10 січня президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії можуть призвести до нової хвилі війни через декілька років.
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