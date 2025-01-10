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Зеленський провів розмову з Байденом: говорили про пожежі у Каліфорнії та ситуацію на фронті

Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
23:27
Війна з Росією Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р

Ввечері пʼятниці, 10 січня, Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом

Зміст

Про це Володимир Зеленський пише у Telegram. 

"Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж. Подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти. Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки", - йдеться у повідомленні.

Президенти України та США обговорили деталі нового санкційного пакета США щодо російської енергетики, ситуацію на полі бою та посилення ППО.

"Петріоти" в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", - написав Володимир Зеленський.

  • 10 січня президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії можуть призвести до нової хвилі війни через декілька років.
Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Джо Байден
санкції проти Росії
США
допомога США Україні
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