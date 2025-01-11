Трамп планує підписати понад 100 указів у перший день президентства, - АР
Новообраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів, які планує підписати вже з першого дня повернення до Білого дому
Про це повідомляє Associated Press.
Як зазначається, ці укази будуть стосуватися питань безпеки кордонів, депортації та інших політичних пріоритетів.
Трамп розповів сенаторам-республіканцям про плани під час закритої зустрічі на Капітолійському пагорбі. Очікується, що багато із запланованого почнуть реалізовувати в день інавгурації, 20 січня.
Радник Трампа Стівен Міллер представив сенаторам від Республіканської партії заходи з безпеки на кордоні та імміграційному контролі, які, ймовірно, будуть запроваджені найближчим часом.
Сенатор Джон Гувен сказав, що їх буде значна кількість.
Крім того, союзники новообраного президента готують низку виконавчих указів, які Трамп міг би швидко підписати, щодо широкого кола тем: обмеження на кордоні з Мексикою, розвиток енергетики, гендерна політика в школах, обов’язкова вакцинація, а також інших обіцянок, зроблених під час передвиборчої кампанії.
АР зазначає, що плани Трампа і його команди, "є небаченим у сучасному світі виконавчим ударом, оскільки він готується використовувати владу неперевіреними способами, оминаючи законодавчий апарат Конгресу".
- В українському міністерстві закордонних справ повідомили, що Київ очікує на зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом невдовзі після його інавгурації в США, яка відбудеться 20 січня.
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