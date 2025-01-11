Окупанти в Маріуполі вдвічі збільшили вантажообіг порту для вивезення награбованого

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За їхніми даними, вантажообіг окупованого росіянами морського порту Маріуполя у 2024 році зріс удвічі порівняно з 2023 роком - до майже 350 тис. тонн.

Водночас окупанти заявляють, що у 2025 році в порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 гідротехнічних споруд, у тому числі 18 причалів, а також 15 будівель після проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

"Таким чином загарбники планують посилити використання морського порту Маріуполя для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії", - розповіли у міськраді.