Окупанти в Маріуполі вдвічі збільшили вантажообіг порту для вивезення награбованого
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники збільшили вантажообіг порту у два рази у порівнянні з попереднім роком
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
За їхніми даними, вантажообіг окупованого росіянами морського порту Маріуполя у 2024 році зріс удвічі порівняно з 2023 роком - до майже 350 тис. тонн.
Водночас окупанти заявляють, що у 2025 році в порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 гідротехнічних споруд, у тому числі 18 причалів, а також 15 будівель після проведення ремонтно-відновлювальних робіт.
"Таким чином загарбники планують посилити використання морського порту Маріуполя для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії", - розповіли у міськраді.
- У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за 2024 рік росіяни вивезли через порт окупованого Маріуполя 180 тисяч тонн краденого українського зерна.
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