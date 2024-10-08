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Росіяни з початку року вивезли через порт Маріуполя 180 тис. тонн українського зерна, - Шмигаль

Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
15:17
Економіка зерно

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за 2024 рік росіяни вивезли через порт тимчасово окупованого Маріуполя 180 тисяч тонн краденого українського зерна

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Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду. 

Він зазначив, що російські окупанти використовують продовольство як елемент агресії.

"Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн украденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну. Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України", - сказав він. 

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна готова й надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки, оскільки вирощує набагато більше, ніж може спожити. 

"Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах", - додав він. 

  • Уночі 6 жовтня російські війська завдали ракетного удару по порту Південному в Одеській області. У результаті пошкоджень зазнало цивільне судно з вантажем продовольства для експорту.
  • 7 жовтня російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Ворожа ціль ударила по цивільному судну OPTIMA під прапором Палау. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали 5 іноземців. Росіяни пошкодили два судна, що мали вивозити вантажі з України.

Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
зерно
окуповані території
Денис Шмигаль
зернові
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