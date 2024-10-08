Росіяни з початку року вивезли через порт Маріуполя 180 тис. тонн українського зерна, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

Він зазначив, що російські окупанти використовують продовольство як елемент агресії.

"Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн украденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну. Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України", - сказав він.

Водночас Шмигаль наголосив, що Україна готова й надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки, оскільки вирощує набагато більше, ніж може спожити.

"Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах", - додав він.