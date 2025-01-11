Перейшов на бік РФ: ексначальнику відділу СБУ у Криму оголосили підозру у держзраді
Колишньому начальнику 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ в Криму повідомили про підозру у державній зраді
Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя.
Слідство встановило, що у 2023 році підозрюваний обіймав посаду начальника 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ в АР Крим. Коли росіяни окупували півострів, він зрадив військову присягу.
У 2014 році його призначили "начальником підрозділу" окупаційного УФСБ Росії у Криму, яке причетне до захоплення півострова. За два роки чоловіка указом так званого голови республіки нагородили медаллю "За захист Криму".
"Своїми діями підозрюваний сприяв становленню та укріпленню влади держави-агресора на півострові, а також надавав допомогу її представникам у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в Криму загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше жителя Запоріжжя, який передавав ворогу інформацію про розташування позицій протиповітряної оборони, визнали винуватим у державній зраді.
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