Перейшов на бік РФ: ексначальнику відділу СБУ у Криму оголосили підозру у держзраді

Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Слідство встановило, що у 2023 році підозрюваний обіймав посаду начальника 3 відділу головного відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки ГУ СБУ в АР Крим. Коли росіяни окупували півострів, він зрадив військову присягу.

У 2014 році його призначили "начальником підрозділу" окупаційного УФСБ Росії у Криму, яке причетне до захоплення півострова. За два роки чоловіка указом так званого голови республіки нагородили медаллю "За захист Криму".

"Своїми діями підозрюваний сприяв становленню та укріпленню влади держави-агресора на півострові, а також надавав допомогу її представникам у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Відтак, йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Колишньому начальнику відділу ГУ СБУ в Криму загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.