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Ексміліціонера з Запоріжжя засудили за держзраду до 15 років ув'язнення

Олена Будько
30 грудня, 2024 понедiлок
14:39
Кримінал

Жителя Запоріжжя, який передавав ворогу інформацію про розташування позицій протиповітряної оборони, визнали винуватим у державній зраді

Зміст

Про це повідомила Служба безпеки України.

У суді прокурори довели, що підполковник міліції у відставці з Запоріжжя з власної ініціативи поновив старі зв’язки з колишнім однокурсником, який зараз працює в міністерстві оборони Росії, та запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

У вересні 2023 року від свого куратора  засуджений отримав доручення встановити дислокації українських захисників у регіоні та розпочав збір даних. За завданням куратора з ГРУ він намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також чоловік їздив Запоріжжям і передмістям, щоб встановити місця розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ у регіоні. 

Надалі чоловік  планував працевлаштуватися до одного з оборонних заводів у Запоріжжі, щоб отримувати інформацію безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь і боєприпасів.

Як з'ясували в процесі розслідування, для зв’язку з ворогом чоловік використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його "зв’язковий" – кадровий військовий-шифрувальник міноборони Росії.

Жителя Запоріжжя затримали в січні 2024 року, коли він готував нову серію ракетно-бомбових ударів Росії по місту. Служба безпеки викрила його, задокументувала злочини й затримала за місцем проживання в обласному центрі.

Чоловіка визнано винуватим у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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Теги:
Новини
Суспільство
Запоріжжя
ППО
Війна з Росією
державна зрада
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