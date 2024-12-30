Ексміліціонера з Запоріжжя засудили за держзраду до 15 років ув'язнення
Жителя Запоріжжя, який передавав ворогу інформацію про розташування позицій протиповітряної оборони, визнали винуватим у державній зраді
Про це повідомила Служба безпеки України.
У суді прокурори довели, що підполковник міліції у відставці з Запоріжжя з власної ініціативи поновив старі зв’язки з колишнім однокурсником, який зараз працює в міністерстві оборони Росії, та запропонував йому свою допомогу у війні проти України.
У вересні 2023 року від свого куратора засуджений отримав доручення встановити дислокації українських захисників у регіоні та розпочав збір даних. За завданням куратора з ГРУ він намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також чоловік їздив Запоріжжям і передмістям, щоб встановити місця розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ у регіоні.
Надалі чоловік планував працевлаштуватися до одного з оборонних заводів у Запоріжжі, щоб отримувати інформацію безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь і боєприпасів.
Як з'ясували в процесі розслідування, для зв’язку з ворогом чоловік використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його "зв’язковий" – кадровий військовий-шифрувальник міноборони Росії.
Жителя Запоріжжя затримали в січні 2024 року, коли він готував нову серію ракетно-бомбових ударів Росії по місту. Служба безпеки викрила його, задокументувала злочини й затримала за місцем проживання в обласному центрі.
Чоловіка визнано винуватим у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
- На Волині затримали юнаків, які на замовлення ФСБ підпалили авто військового
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе