Ексміліціонера з Запоріжжя засудили за держзраду до 15 років ув'язнення

Про це повідомила Служба безпеки України.

У суді прокурори довели, що підполковник міліції у відставці з Запоріжжя з власної ініціативи поновив старі зв’язки з колишнім однокурсником, який зараз працює в міністерстві оборони Росії, та запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

У вересні 2023 року від свого куратора засуджений отримав доручення встановити дислокації українських захисників у регіоні та розпочав збір даних. За завданням куратора з ГРУ він намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також чоловік їздив Запоріжжям і передмістям, щоб встановити місця розташування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ у регіоні.

Надалі чоловік планував працевлаштуватися до одного з оборонних заводів у Запоріжжі, щоб отримувати інформацію безпосередньо про місця складування вироблених озброєнь і боєприпасів.

Як з'ясували в процесі розслідування, для зв’язку з ворогом чоловік використовував складну систему шифрування повідомлень у месенджері, яку розробив його "зв’язковий" – кадровий військовий-шифрувальник міноборони Росії.

Жителя Запоріжжя затримали в січні 2024 року, коли він готував нову серію ракетно-бомбових ударів Росії по місту. Служба безпеки викрила його, задокументувала злочини й затримала за місцем проживання в обласному центрі.

Чоловіка визнано винуватим у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.