Хакери атакували федеральну адміністрацію Швейцарії
У п'ятницю, 10 січня хакери здійснили атаку на федеральну адміністрацію Швейцарії: уряд заявляє, що витоку даних не зафіксували
Про це інформує Swissinfo, посилаючись на заяву Федерального управління інформаційних технологій, мереж та телекомунікацій (FOІTТ).
Вказано, що йдеться про DDoS-атаку, яка передбачає перевантаження цілі запитами, роблячи їх недоступними. Наслідки хакерської атаки відчула не лише федеральна адміністрація: постраждали також телефони, електронна пошта, різні федеральні вебсайти та спеціалізовані додатки. Втім, як повідомляють в уряді, витоку даних не сталося.
"В результаті атаки федеральна адміністрація зазнала збою в роботі своїх ІТ-систем приблизно на 45 хвилин у п'ятницю вранці. Завдяки контрзаходам ситуацію вдалося стабілізувати", - зазначили у FOІTТ.
У відомстві додали, що вже займаються аналізом атаки й розробкою відповідних заходів.
- У 2024 році пов’язане з Росією хакерське угрупування NoName вчинило DDoS-атаку на сайти федеральної адміністрації Швейцарії через участь президента України у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
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