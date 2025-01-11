Хакери атакували федеральну адміністрацію Швейцарії

Про це інформує Swissinfo, посилаючись на заяву Федерального управління інформаційних технологій, мереж та телекомунікацій (FOІTТ).

Вказано, що йдеться про DDoS-атаку, яка передбачає перевантаження цілі запитами, роблячи їх недоступними. Наслідки хакерської атаки відчула не лише федеральна адміністрація: постраждали також телефони, електронна пошта, різні федеральні вебсайти та спеціалізовані додатки. Втім, як повідомляють в уряді, витоку даних не сталося.

"В результаті атаки федеральна адміністрація зазнала збою в роботі своїх ІТ-систем приблизно на 45 хвилин у п'ятницю вранці. Завдяки контрзаходам ситуацію вдалося стабілізувати", - зазначили у FOІTТ.

У відомстві додали, що вже займаються аналізом атаки й розробкою відповідних заходів.