Російські хакери атакували урядові сайти Швейцарії під час візиту Зеленського у Давос
Пов’язане з Росією хакерське угрупування NoName вчинило DDoS-атаку на сайти федеральної адміністрації Швейцарії через участь президента України у Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Про це йдеться у заяві швейцарського Національного центру кібербезпеки, пише Укрінформ.
"Через DDoS-атаку 17 січня 2024 року деякі вебсайти федеральної адміністрації були тимчасово недоступні. Відповідальність за атаку взяло на себе пов'язане з Росією угруповання NoName, яке назвало її причиною участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі", - йдеться у повідомленні.
Від кібератаки постраждали сайти низки департаментів і відомств.
Зазначається, що кібератака була швидко виявлена, і відразу було вжито заходів для якнайшвидшого відновлення доступності сайтів. Втрати даних не відбулося.
У Національному центрі у кібербезпеки нагадали, що угруповання NoName вже атакувало федеральну адміністрацію Швейцарії в червні 2023 року.
- 15 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом, щоб взяти участь у Давоському форумі, а також провести переговори з лідерами країни. Швейцарія оголосила, що надасть 1,6 млрд євро допомоги Україні з 2025-го до 2028-го року й хоче прийняти глобальний "саміт миру".
- Також Зеленський у Давосі закликав партнерів "не експериментувати" із затримкою допомоги Україні
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