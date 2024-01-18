Російські хакери атакували урядові сайти Швейцарії під час візиту Зеленського у Давос

Про це йдеться у заяві швейцарського Національного центру кібербезпеки, пише Укрінформ.

"Через DDoS-атаку 17 січня 2024 року деякі вебсайти федеральної адміністрації були тимчасово недоступні. Відповідальність за атаку взяло на себе пов'язане з Росією угруповання NoName, яке назвало її причиною участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі", - йдеться у повідомленні.

Від кібератаки постраждали сайти низки департаментів і відомств.

Зазначається, що кібератака була швидко виявлена, і відразу було вжито заходів для якнайшвидшого відновлення доступності сайтів. Втрати даних не відбулося.

У Національному центрі у кібербезпеки нагадали, що угруповання NoName вже атакувало федеральну адміністрацію Швейцарії в червні 2023 року.