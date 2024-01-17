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Зеленський у Давосі закликав партнерів "не експериментувати" із затримкою допомоги Україні

17 січня, 2024 середа
16:41
Війна з Росією Володимир Зеленський, Давос

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затягувати допомогу Україні є "страшним експериментом", і закликав союзників не робити цього

Про це він сказав у Давосі.

"Якщо чесно, я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, у більшості - українських людей, але це й безпека Європейського континенту, вона матиме вплив безумовно на безпеку всіх континентів", - сказав Зеленський.

Він акцентував, що Україна може бути слабшою на полі бою, якщо не матиме допомоги країн Заходу. За його словами, може виникнути дефіцит артилерії й зенітних ракет для протиповітряної оборони. Це, наприклад, стане причиною неможливості відбивати удари балістичними ракетами.

Також очільник України зазначив, що відсутність допомоги західних країн спричинить велику кризу для Європи.

"Буде велика кількість убивств і велика кількість поранених людей. Ось вам і все. Завдяки системам протиповітряної оборони, наприклад, яка високовартісна, дуже високовартісна, в нас немає в цьому році блекауту. І в наших людей є тепло, в нас є вода і в лікарнях, і в дитсадках, і в школах. Тому, що ж станеться? Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабшою, і це буде можливість для Росії захопити нас", - сказав президент.

  • 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
  • 10 січня на засіданні Ради Україна - НАТО члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу".
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
Володимир Зеленський
допомога Україні
підтримка України
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