Засідання Ради ЄС щодо 50 млрд євро допомоги Україні відбудеться не в січні, а в лютому 2024 року

Про це повідомляє речниця президента Євроради Єкатерина Кесіндж.

"Президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив, що спеціальний саміт Єврокомісії відбудеться 1 лютого 2024 року", - написала вона.

Під час пресконференції Мішель анонсував, що на саміті 1 лютого лідери ЄС обговорять середньостроковий перегляд бюджету ЄС, зокрема й виділення Україні багаторічної допомоги в розмірі 50 млрд євро.

Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що навіть якби допомогу схвалили б минулого тижня, перші гроші прийшли б тільки навесні 2024 року.

"З одного боку добре, що буде і там наші шанси великі. А з іншого звичайно хотілось би раніше. Хоча навіть якби схвалили на минулому тижні, перші б гроші з цього пакету прийшли б тільки весною 2024-го", - коментує він.

Мішель анонсував термін проведення позачергового саміту ЄС

Раніше повідомлялося, що позачергове засідання Європейської ради, на якому має бути ухвалено рішення про продовження фінансування України в розмірі 50 млрд євро на період до 2027 року, відбудеться наприкінці січня - на початку лютого. Про це інформував Інтерфакс.

"Дати спеціального саміту, який відбудеться на початку наступного року, ще немає. Але це буде наприкінці січня - на початку лютого. Але дату ще не підтверджено", - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС старанно працює над тим, щоб "отримати результат, який передбачає згоду всіх 27 держав-членів".

"Але я думаю, що наразі необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб отримати оперативне рішення в разі, якщо згода 27 - єдність - неможлива", - зазначила вона.

Мішель наголосив, що він "надзвичайно впевнений і оптимістичний, що ми зможемо виконати наші обіцянки підтримувати Україну фінансово".

"Найближчими тижнями я впевнений, що рішення буде формалізовано", - зазначив він.