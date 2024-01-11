Рада Україна - НАТО: союзники пообіцяли посилення ППО України й "мільярди євро додаткового потенціалу у 2024-му"

Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.

У НАТО зазначили, що країни Альянсу купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси, оскільки вони продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. І нагадали, що Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex і додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.

"Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році", - повідомили в НАТО.

Також члени засідання Ради рішуче засудили ескалацію російських авіаударів по Україні й використання РФ зброї з Північної Кореї та Ірану.