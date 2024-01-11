Рада Україна - НАТО: союзники пообіцяли посилення ППО України й "мільярди євро додаткового потенціалу у 2024-му"
На засіданні Ради Україна - НАТО 10 січня члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу"
Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.
У НАТО зазначили, що країни Альянсу купують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси, оскільки вони продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. І нагадали, що Німеччина нещодавно поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex і додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Велика Британія надсилає в Україну близько 200 ракет ППО.
"Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році", - повідомили в НАТО.
Також члени засідання Ради рішуче засудили ескалацію російських авіаударів по Україні й використання РФ зброї з Північної Кореї та Ірану.
- 12 липня 2023 року відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО, нового формату співпраці між Києвом та Альянсом.
- Під час засідання Ради Україна – НАТО Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу українську інфраструктуру, про що заявив президент України Володимир Зеленський. Також обговорили перелік деокупаційних кроків для Криму, зокрема безпекових, економічних і соціальних.
- 4 січня речник НАТО Ділан Вайт заявив, що у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії по території України 2 січня Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання 10 січня.
- У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбудеться 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна - НАТО.
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