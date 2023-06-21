Комітет палати представників США підтримав резолюцію із закликом негайно надати Україні ракети ATACMS
Комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до адміністрації президента США Джо Байдена із закликом негайного надати Україні ракети ATACMS
Про це повідомляє Укрінформ.
Конгресмени розглянули резолюцію 21 червня, вона отримала підтримку демократів та республіканців.
Голова комітету Майкл Маккол з республіканської партії назвав надання далекобійних ракет критично важливим для успіху українського контрнаступу.
"Ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. ATACMS мають радіус дії понад 300 км, що дозволить українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", - аргументував Маккол.
Член комітету від демократичної партії Грегорі Мікс висловив переконання, що надання ракет наблизить перемогу України.
"У той час, як Україна продовжує свій контрнаступ, щоб звільнити власні території, США разом із партнерами та союзниками повинні розглянути всі шляхи для того, аби допомогти Україні перемогти", - сказав Мікс.
- 10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS.
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