У США достатньо конгресменів, які сприятимуть продовженню допомоги Україні, - Байден
У Конгресі США наразі достатньо демократів і республіканців, які підтримують подальшу допомогу Україні. Вони не погодяться з будь-якими спробами зупинити її за наступної адміністрації
Про це заявив чинний президент Джо Байден під час промови про стан економіки та ринку праці в США, повідомляє Укрінформ.
"Я знаю, на (Капітолійському – ред.) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Трампом – ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України", - вважає Байден.
Він також наголосив, що Путін зараз перебуває "у важкій формі" внаслідок виснажливої війни та економічного тиску з боку Заходу. З цього приводу Байден вказав на важливість не дати російському диктатору змоги для перепочинку й продовження агресії.
"Путін має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни", - заявив президент США.
Тож за словами Байдена, він робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну перевагами для підтримки незалежності.
- Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання "Рамштайн" 9 січня оголосив про останній пакет допомоги для України від США за Байдена на $500 млн.
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