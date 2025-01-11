У США достатньо конгресменів, які сприятимуть продовженню допомоги Україні, - Байден

Про це заявив чинний президент Джо Байден під час промови про стан економіки та ринку праці в США, повідомляє Укрінформ.

"Я знаю, на (Капітолійському – ред.) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Трампом – ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України", - вважає Байден.

Він також наголосив, що Путін зараз перебуває "у важкій формі" внаслідок виснажливої війни та економічного тиску з боку Заходу. З цього приводу Байден вказав на важливість не дати російському диктатору змоги для перепочинку й продовження агресії.

"Путін має економічні проблеми, значні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни", - заявив президент США.



Тож за словами Байдена, він робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну перевагами для підтримки незалежності.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання "Рамштайн" 9 січня оголосив про останній пакет допомоги для України від США за Байдена на $500 млн.



