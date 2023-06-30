Ухвалення рішення щодо передачі ATACMS Україні наближається до позитивного вирішення, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що політичні умови щодо передачі Україні ATACMS стають кращими
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Політичне тло, яке пов'язане з передачею ATACMS і кластерних боєприпасів схиляється до того, що таке рішення буде ухвалено. На черговому традиційному брифінгу Пентагону речник оборонного відомства США просто вирішив не підтверджувати цю інформацію. З огляду значної кількості публікацій в американській пресі, з посиланням на конгресменів і джерела адміністрації президента, можна говорити про те, що процес, пов'язаний з ухваленням рішення передачі ATACMS наближається до позитивного вирішення", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, рішення щодо постачання ATACMS буде ухвалено в період важливих етапів наступу ЗСУ на півдні нашої країни.
"ATACMS і кластерні боєприпаси - це те, що нам потрібно на полі бою. Бачимо зміну настроїв американців щодо підтримки допомоги Україні, яка зростає. Збільшується кількість американців, які вважають, що необхідно нарощувати обсяги й тривалість допомоги Україні. Політичні умови щодо передачі ATACMS Україні стають кращими. Можливо, таке рішення буде ухвалено в період важливих етапів наступу на півдні нашої країни", - припустив Згурець.
- 10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS.
- 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.
- The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS
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