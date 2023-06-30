Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Політичне тло, яке пов'язане з передачею ATACMS і кластерних боєприпасів схиляється до того, що таке рішення буде ухвалено. На черговому традиційному брифінгу Пентагону речник оборонного відомства США просто вирішив не підтверджувати цю інформацію. З огляду значної кількості публікацій в американській пресі, з посиланням на конгресменів і джерела адміністрації президента, можна говорити про те, що процес, пов'язаний з ухваленням рішення передачі ATACMS наближається до позитивного вирішення", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, рішення щодо постачання ATACMS буде ухвалено в період важливих етапів наступу ЗСУ на півдні нашої країни.

"ATACMS і кластерні боєприпаси - це те, що нам потрібно на полі бою. Бачимо зміну настроїв американців щодо підтримки допомоги Україні, яка зростає. Збільшується кількість американців, які вважають, що необхідно нарощувати обсяги й тривалість допомоги Україні. Політичні умови щодо передачі ATACMS Україні стають кращими. Можливо, таке рішення буде ухвалено в період важливих етапів наступу на півдні нашої країни", - припустив Згурець.