В Ірпені у пожежі загинули троє людей
У п'ятницю, 10 січня, у приватному житловому будинку в Ірпені виникла пожежа. Унаслідок загоряння загинули троє людей
Про це інформує ДСНС Київщини.
Повідомлення про пожежу в Ірпені на вулиці Дзвінка надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 15:09. Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що загоряння відбулося у коридорі житлового будинку.
"Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини", - йдеться у повідомленні.
О 15:55 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 85 м кв. Наразі причину займання встановлюють.
Фото: ДСНС Київщини
- 5 січня під час пожежі у Деснянському районі Києва на вулиці Ореста Левицького загинули двоє людей.
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