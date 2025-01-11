В Ірпені у пожежі загинули троє людей

Про це інформує ДСНС Київщини.

Повідомлення про пожежу в Ірпені на вулиці Дзвінка надійшло до Служби порятунку Бучанського району о 15:09. Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що загоряння відбулося у коридорі житлового будинку.

"Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини", - йдеться у повідомленні.

О 15:55 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 85 м кв. Наразі причину займання встановлюють.

Фото: ДСНС Київщини