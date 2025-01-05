У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей
Під час пожежі у Деснянському районі Києва на вулиці Ореста Левицького загинули двоє людей
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
"5 січня о 16:42 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ореста Левицького. Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки. На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей", - йдеться у повідомленні.
Також, за даними рятувальників, одна людина постраждала.
Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві
"О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", - додали в ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві
Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві
Причину пожежі та її обставини встановлюватимуть правоохоронці.
- У Голосіївському районі Києва в ніч з 17 на 18 листопада загорілася квартира на 9 поверсі житлового будинку. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей.
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