У пожежі на столичному Лісовому масиві згоріли двоє людей

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"5 січня о 16:42 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ореста Левицького. Загоряння виникло в одній із квартир на 8 поверсі девʼятиповерхівки. На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними рятувальників, одна людина постраждала.

Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві

"О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння", - додали в ДСНС.

Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві

Фото: ГУ ДСНС України у м.Києві

Причину пожежі та її обставини встановлюватимуть правоохоронці.