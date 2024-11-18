У Голосіївському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці: є постраждалі

Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, 17 листопада о 23:35 вони отримали повідомлення про пожежу на вулиці Голосіївській, 6.

"На місці було встановлено, що загоряння сталося в одній із кімнат на 9 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Вогонь було локалізовано 18 листопада о 0:32 на площі 70 кв. м та остаточно ліквідовано о 0:59", – розповіли в ДСНС.

Зазначається, що у процесі гасіння та розвідки з верхніх поверхів евакуювали двох людей та передали медикам. Жінку 1941 року народження після огляду госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.



Також внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, віконні рами, міжкімнатні двері, згоріло та розібрано 70 кв. м внутрішнього оздоблення квартири, закопчено стіни і стелю квартири та загального коридору, задимлено сходові клітки та загальні коридори верхніх поверхів.

Причину та обставини виникнення загоряння встановлять правоохоронці.