У Києві загорівся ринок "Десна", є постраждалі

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

О 18:44 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича, де розташований ринок "Десна".

"На території ринку сталось загоряння у торговельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.