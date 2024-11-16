У Києві загорівся ринок "Десна", є постраждалі
Ввечері суботи, 16 листопада, у Києві сталась пожежа на ринку "Десна"
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
О 18:44 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича, де розташований ринок "Десна".
"На території ринку сталось загоряння у торговельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м. Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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