"Наголосив на важливості запрошення України до НАТО": Зеленський провів розмову з Рютте
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Перш за все, президент подякував Рютте за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.
Зеленський закцентував на важливості запрошення України до НАТО. Крім того, він наголосив на необхідності забезпечення своєчасного підсилення українських бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. За словами президента, він під час розмови також звернув увагу на необхідність зміцнення оборони України проти російського повітряного терору у зимовий період.
"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх", - додав очільник України.
- Раніше на міністерській зустрічі Альянсу Рютте вказав, що світові партнери погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО, але наразі необхідно зосередити сили на військовій допомозі, щоб поставити Київ у сильну позицію.
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