"Наголосив на важливості запрошення України до НАТО": Зеленський провів розмову з Рютте

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Перш за все, президент подякував Рютте за проведення засідання Ради Україна – НАТО в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ.

Зеленський закцентував на важливості запрошення України до НАТО. Крім того, він наголосив на необхідності забезпечення своєчасного підсилення українських бойових бригад боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. За словами президента, він під час розмови також звернув увагу на необхідність зміцнення оборони України проти російського повітряного терору у зимовий період.

"Ми координуємо наші позиції задля наближення справедливого та стабільного миру, адже підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, а й для всіх партнерів у Європі, оскільки безпека одного є основою безпеки всіх", - додав очільник України.