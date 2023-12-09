Військові США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS

Про це йдеться на сайті збройних сил США.

Зазначається, що поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 відбулася після успішних випробувань в листопаді на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико.

У США наголошують, що PrSM - це армійська зброя нового покоління від компанії Lockheed Martin для ведення високоточного вогню на великих відстанях.

"Запущені із високомобільних артилерійських ракетних систем M142 і реактивних систем залпового вогню M270A2, вони (ракети, - ред.) здатні нейтралізувати цілі на відстані понад 400 км. PrSM має архітектуру відкритих систем, щоб забезпечити майбутнє зростання", - йдеться у повідомленні.

Помічник міністра армії США з питань матеріально-технічного забезпечення та технології Дуг Буш наголосив, що ракета Precision Strike Missile забезпечить командувачам Об’єднаних сил цілодобову можливість протидіяти здатності противника проводити бойові маневри та операції протиповітряної оборони.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракет ATACMS на постійній основі. Проте міністерство оборони США наголошує, що ракети мають застосовуватися виключно в межах суверенної української території.