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Україна вперше використала на полі бою ракети ATACMS, – ЗМІ

17 жовтня, 2023 вiвторок
17:53
Війна з Росією

У вівторок, 17 жовтня, Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому

Про це пишуть The Wall Street JournalCNN і Politico.

WSJ зазначає, що Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу росіян і може бути запущена за допомогою HIMARS, які США надали країні.

"Поставка та використання на полі бою (ATACMS - ред.), підтверджене двома людьми, знайомими з цим кроком, знаменує значне нарощування оборони України, вперше надаючи силам Києва можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту", - пише Politico.

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Водночас, як зазначають джерела CNN, останніми тижнями США вирішили надіслати ATACMS "тихо", оскільки хотіли застати росіян зненацька.

"Росіяни знають про радіус дії ракет, і США були стурбовані тим, що вони перенесуть обладнання та зброю за межі досяжності, перш ніж ракети зможуть бути використані", - йдеться у тексті.

У матеріалі уточнюється, що дальність дії наданих моделей ATACMS становить близько 100 миль (160 км).

Удар по аеродромах в Луганську та Бердянську: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ назвали цю операцію - DRAGONFLY. ССО отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів. 

У результаті ураження окупанти зазнали значних втрат. Зокрема українські захисники знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Варто зазначити, що також 17 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали просування ЗСУ на фронті. Він подякував тим, хто знищує логістику та бази окупантів, та наголосив, що у цьому є результати.

"Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", - сказав Зеленський.
 

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США
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зброя для України
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