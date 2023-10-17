"Маємо результат у нашому просуванні вперед": Зеленський провів Ставку

Про це повідомив Офіс президента.

"Маємо результат у нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення. Постійність наших результатів – це постійність підтримки України світом", – сказав лідер.

Також під час Ставки військові доповіли про захист берегів Чорного моря, Дунайського регіону, а також людей, портів та експорту.

Зеленський заслухав доповіді командувачів: "Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати".

Крім того, президент окремо підняв тему міжнародної політики, під час якої доповіли урядовці та розвідка.

"Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу – це важливо", – додав Зеленський.