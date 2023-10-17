ЗСУ вдарили по гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"ЗСУ завдали успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська", - йдеться у повідомленні.

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