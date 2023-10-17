ЗСУ вдарили по гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська
У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"ЗСУ завдали успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська", - йдеться у повідомленні.
Більше деталей, станом на 6:55, немає.
- Протягом доби, 16 жовтня, на фронті відбулось 53 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
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