"Це створює додаткову загрозу": Путін назвав "помилкою" передачу Україні американських ракет ATACMS

Про це він заявив після переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпінем, пише Интерфакс.

"По-перше, це, звичайно, завдає шкоди. Це створює додаткову загрозу. Війна є війна. І, звичайно, я сказав, що вони становлять загрозу, це само собою зрозуміло", - сказав Путін.

Водночас російський диктатор зазначив, що це начебто не в змозі кардинально змінити ситуацію на лінії фронту.

Він також додав, що США постачанням далекобійних ракет ще більше втягуються у війну в Україні.

"Це чергова помилка з боку Сполучених Штатів", – висловився Путін.

ATACMS уже в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Президент України Володимир Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували на полі бою.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Проте Сили оборони не можуть використовувати їх для ударів по території Росії.