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"Атакамси" себе показали: Зеленський підтвердив застосування на фронті американських ракет

17 жовтня, 2023 вiвторок
19:05
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, підтвердив використання українськими військовими американських далекобійних ракет ATACMS проти російських військ

Про це він сказав у вечірньому зверненні. 

Президент подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам за ракети ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", - зазначив Зеленський.

  • У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
  • Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. 
Україна
Володимир Зеленський
США
допомога США Україні
зброя для України
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