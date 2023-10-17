"Атакамси" себе показали: Зеленський підтвердив застосування на фронті американських ракет
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, підтвердив використання українськими військовими американських далекобійних ракет ATACMS проти російських військ
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Президент подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам за ракети ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.
"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", - зазначив Зеленський.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
- Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
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