"Атакамси" себе показали: Зеленський підтвердив застосування на фронті американських ракет

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам за ракети ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", - зазначив Зеленський.