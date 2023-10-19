Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов – і ось ми вже бачимо конкретний результат", - сказав міністр.

"Якщо почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було ухвалити тільки це. Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", - додав Кулеба.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.