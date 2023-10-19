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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі

Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі

19 жовтня, 2023 четвер
16:23
Війна з Росією ракета ATACMS

Ракет ATACMS буде більше: президент України Володимир Зеленський домовився з президентом США Джо Байденом про постачання цих ракет на постійній основі

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі - це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня. Менш ніж місяць пройшов – і ось ми вже бачимо конкретний результат", - сказав міністр.

"Якщо почитати між рядків виступ президента після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення, а з важливих рішень можна було ухвалити тільки це. Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці", - додав Кулеба.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. 

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від  США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Україна
США
Дмитро Кулеба
зброя для України
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