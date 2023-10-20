У Пентагоні наголосили на обмеженнях щодо використання ракет ATACMS

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, були підкріплені запевненнями, що вони використовуватимуться в межах суверенної України. Щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію",- сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За словами представника Пентагону, США продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоб забезпечити нашу державу всім необхідним для захисту від російських терористів.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.

19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори телефоном з очільником Білого Дому Джо Байденом.