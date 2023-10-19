"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS": Зеленський провів розмову з Байденом

Про це повідомив український президент в Telegram.

Зеленський подякував Байдену за ефективне виконання оборонних домовленостей.

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", - написав президент.

Він також висловив вдячність за візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер, під час якого розпочато переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів.

"Поінформував про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС. Відзначив візит Джозефа Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей. Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули Миру. Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", - підсумував Зеленський.

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі