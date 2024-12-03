Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО, але не замість, – нардеп Мережко про заяву МЗС щодо безальтернативності членства в Альянсі

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, коментуючи заяву МЗС щодо безальтернативності членства в НАТО, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"З погляду забезпечення безпеки, це для нас найкраща гарантія нашої безпеки. Тому тут заяву МЗС я б розглядав в цьому ракурсі. Але водночас до моменту вступу, ми розуміємо, що це може зайняти певний час. І треба якісь гарантії на цей період до того, як ми набудемо повноправного членства в НАТО", – сказав Мережко.

Водночас він додав, що певні гарантії Україні до моменту вступу до НАТО не повинні бути заміною повноправного членства в НАТО.

Мережко зазначив, що Україна не погодиться на варіант, коли потрібно відмовитись від членства в НАТО взамін на інші гарантії, адже "ми думаємо про те, як вижити, як забезпечити надійну свою безпеку. А це можна зробити тільки тоді, коли ми долучимося до НАТО".

Він також прокоментував, чи є в України шанс отримати запрошення до Альянсу до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. За словами Мережка, часу до інавгурації залишилось небагато, а на шляху до вступу в НАТО є певні процедури, які займають тривалий час.

"Але йдеться про політичну волю. Насамперед з боку лідера вільного світу, лідера НАТО, тобто Сполучених Штатів, ось про це йдеться. Якби така, хоча б заява політична була з боку президента Байдена, то це було б дуже позитивно. І це відкрило б, суттєво, можливості для того, щоб вже почати цей процес долучення до НАТО", – додав голова комітету.