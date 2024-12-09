Зеленський заявив про намір подзвонити Байдену, аби обговорити запрошення України в НАТО

Про це він розповів за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає Укрінформ.

Зеленський зауважив, що про запрошення в Північноатлантичний альянс наразі складно говорити з Дональдом Трампом, оскільки він ще не є американським президентом і не має юридичних прав цієї посади.

"Я збираюся, до речі, подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість, поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, бо наразі сьогодні він ще не в Білому домі, від нього це не залежить", - додав він.

Водночас Зеленський подякував Штатам за останній пакет військової допомоги.

"Ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якщо б у нас було запрошення і ми не були в НАТО, і буде така пауза, що буде в цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Еммануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО? Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, і коли Україна буде в НАТО", - підкреслив український лідер.