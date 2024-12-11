Ми бачимо, що близько половини виплат "єПідтримки" були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на донати, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Вже майже 6,5 млн українців подали заявку на “єПідтримку”, із них 1 мільйон 600 тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми і розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям", - каже президент.

За словами Зеленського, вже тривають перші виплати.

"Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. "єПідтримка" працюватиме протягом трьох місяців зими. І це час, коли можна буде подати заявку, і протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти", - йдеться у заяві.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн.

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

Станом на 10 грудня українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень.

З того ж дня українці почали отримувати виплати на картку Національного кешбеку в межах програми "Зимова єПідтримка". Кошти надійшли вже понад двом мільйонам громадян.

11 грудня гендиректор платіжного сервісу EasyPay Олексій Авраменко заявив про вимкнення функції повернення коштів, оскільки деякі українці намагаються переказати гроші "Зимової єПідтримки".