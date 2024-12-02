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"Абсолютний рекорд": за добу українці подали понад 2,5 млн заяв на "Зимову єПідтримку"

Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
09:11
Економіка гривня тисяча гривень

Протягом доби після запуску програми про оформлення заявки на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" у застосунку "Дія" цією функцією скористалися понад 2,5 мільйони українців

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"2 500 000+ заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - зазначив Федоров.

За його даними, за добу на дітей подали понад 551 тисячу заяв. Серед користувачів 64 % становили жінки, а 36 % - чоловіки.

Середній вік тих, хто вже подав заяви на отримання 1000 грн - 30 - 40 років

"Послуга настільки швидка, що майже непомітна, щоб подати заяву треба всього кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали, Дія працює стабільно", - додав голова Мінцифри. 

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв.
 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
Володимир Зеленський
Дія
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