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Відсьогодні українці можуть податися на "тисячу від Зеленського": у Дії розповіли, як це зробити через застосунок

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
11:43
Економіка 1000 гривень

З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою президентом Володимиром Зеленським, через портал "Дія"

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Про це інформують у пресслужбі Дії.

Подати заявку на отримання коштів можна буде до 28 лютого. Гроші надійдуть на карту національного кешбеку - їх потрібно витратити до кінця 2025 року.

Щоб подати заяву про виплату Зимової єПідримки через Дію потрібно:

  • авторизуватися у застосунку;
  • у Сервісах вибрати "Зимова єПідтримка";
  • натиснути "Подати нову заявку" та "Розпочати";
  • вибрати, для кого призначена виплата - для себе чи для дитини. Якщо для дитини - має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося - натисніть "Додайте свідоцтво";
  • вибрати рахунок для виплати;
  • перевірити дані, поставте пташечку в "Я перебуваю на території України" і натиснути "Надіслати".

"Застосунком Дія вже користуються понад 21 млн українців. Саме тому це зручний інструмент, щоб отримати 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей. Потім витратити отримані кошти  на комуналку, ліки, квитки в кіно, задонати через UNITED24 тощо", - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Отримані гроші можна використати онлайн та офлайн на комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування, благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації, салони краси, розваги та інші послуги.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
Володимир Зеленський
Дія
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