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"Тисяча від Зеленського": петиція до президента про перегляд програми набрала потрібну кількість підписів

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
15:28
Економіка гривня тисяча гривень

Президента України Володимира Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям

Зміст

Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор звернення Роман Стан зазначає, що держбюджет в умовах повномасштабної війни потребує більше ресурсів на боротьбу з ворогом, тому витрачати кошти на програму є недоцільним.

Українець вказує на низку недоліків програми:

  • Непрозоре фінансування. Джерела коштів для виплат не вказані чітко.
  • Суперечність з підвищенням податків. Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.
  • Відсутність адресності. Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.

"Якщо президент України та Кабінет Міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина є важливішою й остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти за цією програмою адресно, винятково особам, які дійсно цього потребують", - наголосив автор петиції.

  • 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.
  • Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.
  • Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.
  • Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
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