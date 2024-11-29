"Тисяча від Зеленського": петиція до президента про перегляд програми набрала потрібну кількість підписів

Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор звернення Роман Стан зазначає, що держбюджет в умовах повномасштабної війни потребує більше ресурсів на боротьбу з ворогом, тому витрачати кошти на програму є недоцільним.

Українець вказує на низку недоліків програми:

Непрозоре фінансування. Джерела коштів для виплат не вказані чітко.

Суперечність з підвищенням податків. Виплати здійснюються на тлі значного підвищення податкового навантаження на громадян.

Відсутність адресності. Кошти розподіляються між усіма громадянами, тоді як найбільшої підтримки потребують вразливі категорії населення.

"Якщо президент України та Кабінет Міністрів України вважають, що в сучасних умовах впровадження програми з роздачі 1000 грн на громадянина є важливішою й остаточно вирішили її впровадити, то на основі вищевикладеного прошу спрямувати кошти за цією програмою адресно, винятково особам, які дійсно цього потребують", - наголосив автор петиції.

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Кошти можна буде витратити на вітчизняні товари, комуналку, ліки, квитки, книжки й донати.

Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

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