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Головна Економіка "Зимова єПідтримка": Укрпошта почне виплати 4 грудня

"Зимова єПідтримка": Укрпошта почне виплати 4 грудня

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
12:03
Економіка гривня тисяча гривень

Укрпошта у середу, 4 грудня, розпочне виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора

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Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що поштовий оператор займатиметься виплатами для тих українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті. Йдеться про людей старших за 60 років та людей з інвалідністю 1 і 2 груп.

"Тобто, якщо ви не отримуєте виплати в Укрпошті, вам треба звернутись у банк або оформити допомогу в "Дії", - наголосив Смілянський. 

Він розповів, що для того, щоб отримати виплати не потрібно заповнювати заяву чи йти у відділення: потрібно дочекатися візиту листоноші або дня отримання пенсії у відділенні. 

"Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз. Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1000 гривень, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності" - йдеться у повідомленні.

Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" не можна отримати готівкою, втім, їх можна витратити на сплату комунальних послуг, поповнення мобільного, харчові продукти та побутову хімію, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва. Крім того, кошти можна буде використати як усі одразу, так і частинами. 

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу понад 2,5 млн. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Укрпошта
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