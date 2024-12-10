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Українці подали понад 6 млн заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"

Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
12:40
Економіка 1000 гривень

Українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою президентом Володимиром Зеленським

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

"З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор", – додав Шмигаль.

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Прем'єр також повідомив, що від сьогодні до програми долучаються банки-партнери. За його словами, такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей.

Для того, щоб отримати гроші таким чином, потрібно звернутися до банку, написати заяву, і фінансова установа відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

  • За перші п'ять годин дії програми "Зимова єПідтримка",  українці подали понад один мільйон заяв на отримання 1000 грн.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
Денис Шмигаль
Дія
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