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Головна Економіка Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали вже понад 2 млн українців

Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали вже понад 2 млн українців

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
11:14
Економіка 1000 гривень

З вівторка, 10 грудня, українці почали отримувати виплати на картку Національного кешбеку в межах програми "Зимова єПідтримка". Кошти надійшли вже понад двом мільйонам громадян

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Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Перші перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що долучитись до програми можна через Дію, а також відучора заявки приймаються через банки-партнери. До того ж отримувачі пенсій та соціальних виплат мають змогу отримати виплати через Укрпошту.

За даними очільника Мінцифри, станом на 11 грудня кошти надійшли вже 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Федоров закликав громадян, які ще не отримали виплати, не хвилюватися, адже банку потрібен час на опрацювання заяв.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн. 

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

Станом на 10 грудня українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень.


 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Технології
Денис Шмигаль
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