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Головна Світ У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР

У Сирії військова база з росіянами перебуває в облозі, - ГУР

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
11:12
Світ

Головне управління розвідки МОУ повідомило, що одна з військових баз у Сирії, де перебувають російські бойовики, перебуває в облозі

Зміст

Про це повідомляє ГУР.

"Серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення - московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відступу з Сирії росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Серед них літаки Ан-124 та Іл-76МД, які прямують за маршрутами до аеродромів "Ульяновск", "Чкаловскій" та "Пріволжскій".

Також окупанти залучають додаткові об’єкти флоту, зокрема, у місті Балтійск наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж Sparta II та великий десантний корабель "Алєксандр Шабалін".

До Середземного моря також прямують великі десантні кораблі північного флоту Росії "Алєксандр Отраковскій" та "Іван Грєн". В операції також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" та "Адмірал Головко".

"У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу", - додають розвідники.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму диктатора Башара Асада є "історичним моментом" для сирійського народу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що міжнародна терористична організація "Ісламська держава" може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Близький Схід
російська армія
Військові новини
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