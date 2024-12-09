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Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії

Євген Козярін
9 грудня, 2024 понедiлок
05:58
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні

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Про це пише газета The New York Times з посиланням на два ізраїльських високопоставлених анонімних джерела.

Зазначається, що цей крок Ізраїлю викликав занепокоєння сусідніх держав через можливу дестабілізацію регіону.

ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Гермон на сирійській стороні кордону, а також кілька інших стратегічних позицій.

Начальник штабу ізраїльської армії генерал-лейтенант Герці Халеві підтвердив, що війська вийшли за межі демілітаризованої буферної зони на Голанських висотах. Він зазначив, що "Ізраїль розгорнув війська на території Сирії".

NYT пише, що розгортання військ є значним зрушенням у політиці, вперше після угоди про припинення вогню 1973 року, яка офіційно завершила останню війну між країнами.

Ізраїльські ВПС завдавали ударів по цілях у Сирії, щоб знищити військові об'єкти, які могли б становити стратегічну загрозу для Ізраїлю.

За словами офіційних осіб, серед цілей були запаси хімічної зброї, зокрема іприту та газу VX. Також було знищено радарні установки, зенітні батареї російського виробництва та запаси ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що віддав наказ військам взяти під контроль буферну зону між Ізраїлем і Сирією. За його словами, війська зайняли позиції, покинуті сирійськими військами, хоча він не уточнив, чи вони увійшли на територію Сирії.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ взяти під контроль ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться біля кордонів Ізраїлю. Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідне рішення", - сказав Нетаньягу.

Ізраїльський військовий речник Авіхай Адраї оголосив комендантську годину у п’яти сирійських селах, наказавши мешканцям залишатися вдома "до подальшого повідомлення".

У ЦАХАЛ заявили, що будуть "продовжувати діяти, щоб захищати буферну зону та забезпечувати безпеку Ізраїлю".

NYT зазначає: "Попри те, що Нетаньягу заявив про тимчасовий характер розгортання військ, такий крок може викликати побоювання, що Ізраїль скористається нестабільністю в Сирії для посилення своїх позицій у регіоні".

Падіння режиму Асада в Сирії

У Сирії тривала масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. 

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Теги:
Сирія
Ізраїль
Башар Асад
війна у Сирії
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Беньямін Нетаньягу
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