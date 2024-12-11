Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 грудня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ліга чемпіонів

6-й тур

11 грудня

19:45 "Атлетико" (Іспанія) - "Слован" (Братислава, Словаччина)

19:45 "Лілль" (Франція) - "Штурм" (Австрія)

22:00 "Арсенал" (Англія) - "Монако" (Франція)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Болонья" (Італія)

22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Барселона" (Іспанія)

22:00 "Мілан" (Італія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

22:00 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Спарта" (Прага, Чехія)

22:00 "Штутгарт" (Німеччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія)

22:00 "Ювентус" (Італія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце.

Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.