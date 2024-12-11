"Динамо" вийде на матч проти "Реал Сосьєдада" без трьох основних футболістів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"У нас є втрати. До Андрія Ярмоленка, який відновлюється й нам не допоможе в цьому році, долучилися Микола Шапаренко та Тарас Михавко. Це ті гравці, на яких я не можу розраховувати в завтрашньому матчі", - розповів головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце. "Реал Сосьєдад" має 7 балів та йде 16-м.

Матч 6-го туру Ліги Європи "Динамо" - "Реал Сосьєдад" відбудеться 12 грудня.

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.