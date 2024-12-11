В Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол" під час евакуації жінки, яка була поранена
Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж "Білого янгола"
Про це розповів начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко в етері телеканалу "Еспресо".
"Правоохоронці поїхали на допомогу. Потрібно було забрати поранену жінку разом з іншими людьми. Через важке поранення, жінку спочатку оглянули, щоб зрозуміти, як транспортувати. У цей час росіяни влучили дроном біля автівки, пробивши паливний бак. Хлопці швидко завантажили все в машину і почали їхати", - зазначив він.
Обстріляне авто зупинилося і екіпаж "Білих янголів", рятуючись від ударів росіян, змушений був сховатися в покинутому будинку разом з цивільними. Однак ворог не припинив атаки.
"Росіяни почали розстрілювати машину і бити по будинку, де перебували цивільні з поліціянтами. Вони намагалися їх вбити. Хлопці перечекали, сконтактували, викликали підмогу і дочекалися безпечного часу доби, щоб вийти. На щастя, ніхто не постраждав. Було евакуйовано троє дорослих, але вже іншим транспортним засобом", - сказав Дяченко.
За його словами, дрони, які роблять скиди, мають дуже чітку картинку. Тобто росіянам добре видно, що це не танк чи БТР. Вони бачили, що з будинку виводять цивільних, проте намагалися їх знищити.
- 11 грудня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Кураховому наразі залишаються близько 400-450 людей.
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