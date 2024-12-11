Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол" під час евакуації жінки, яка була поранена
Ексклюзив

В Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол" під час евакуації жінки, яка була поранена

Тетяна Нижник
11 грудня, 2024 середа
20:56
Війна з Росією "Білі янголи"

Під час евакуації важкопораненої жінки із Курахового Донецької області ледь не загинув екіпаж "Білого янгола"

Зміст

Про це розповів начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Правоохоронці поїхали на допомогу. Потрібно було забрати поранену жінку разом з іншими людьми. Через важке поранення, жінку спочатку оглянули, щоб зрозуміти, як транспортувати. У цей час росіяни влучили дроном біля автівки, пробивши паливний бак. Хлопці швидко завантажили все в машину і почали їхати", - зазначив він.

Обстріляне авто зупинилося і екіпаж "Білих янголів", рятуючись від ударів росіян, змушений був сховатися в покинутому будинку разом з цивільними. Однак ворог не припинив атаки. 

"Росіяни почали розстрілювати машину і бити по будинку, де перебували цивільні з поліціянтами. Вони намагалися їх вбити. Хлопці перечекали, сконтактували, викликали підмогу і дочекалися безпечного часу доби, щоб вийти. На щастя, ніхто не постраждав. Було евакуйовано троє дорослих, але вже іншим транспортним засобом", - сказав Дяченко.

За його словами, дрони, які роблять скиди, мають дуже чітку картинку. Тобто росіянам добре видно, що це не танк чи БТР. Вони бачили, що з будинку виводять цивільних, проте намагалися їх знищити. 

  • 11 грудня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що в Кураховому наразі залишаються близько 400-450 людей.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
російська армія
Донеччина
окупанти
безпілотник
Покровськ
Курахове
Читайте також:
Ігор Клименко
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
Сумщина
Автор Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
DeepState заявив про захід росіян на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
Глава МЗС Угорщини Сіярто оголосив про продовження "миротворчої місії" стосовно України цього тижня
  • USD 41.46
    Купівля 41.46
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
21:20
Андрій Ярмоленко, Динамо
"Динамо" вийде на матч проти "Реал Сосьєдада" без трьох основних футболістів
21:12
Оновлено
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
Орбан стверджує, що пропонував Україні та РФ встановити різдвяне перемир’я: в Офісі президента відреагували
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна розширює ударний далекобійний арсенал та подробиці нічного удару по ворожих об'єктах. Колонка Сергія Згурця
21:04
Китай
Прагнуть позбавити китайський народ права на розвиток: у Пекіні відреагували на санкції США
20:32
Ілон Маск
Маск став першою людиною в історії, статки якої перевищили $400 млрд, - Bloomberg
20:15
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Ворог продовжуватиме нарощувати зусилля на Оріхівському напрямку, - речник Сил оборони Півдня Волошин
20:13
Євробачення
Євробачення-2025: оголошено лонглист учасників нацвідбору
20:08
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни заявили про збиття дронів над Чорним морем
20:03
OPINION
Україна почала побудову нового світового порядку
19:37
Дональд Трамп
Трамп: Ситуація на Близькому Сході менш складна, ніж в Україні
19:32
Володимир Зеленський
Ми бачимо, що близько половини виплат "єПідтримки" були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на донати, - Зеленський
19:24
Георгій Бущан, Динамо - Ференцварош
"Реал Сосьєдад" - "Динамо": букмекери дали прогноз на матч киян у Лізі Європи
19:23
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ
19:14
МЗС РФ
Росіянам рекомендують утриматися від поїздок у США через "ризик затримання"
18:56
Рустем Умєров
Кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, - Умєров
18:50
Стійкі до ворожих засобів РЕБ: на фронті з’явилися нові українські дрони-камікадзе
18:43
ППО
Українська ППО збила дві керовані авіаційні ракети, якими РФ атакувала Дніпропетровщину
18:13
ЧС-2034
ФІФА обрала країну-господарку ЧС-2034
18:04
Після скандалу з представником Нідерландів: на Євробаченні запроваджують новий кодекс поведінки
18:04
путін
Розвідка США попередила офіційний Київ про можливий удар "Орешником" найближчими днями, - ЗМІ
18:00
OPINION
Енергетика: колапс підкрався непомітно?
17:52
Ексклюзив
З 15 грудня Нацгвардія приєднається до застосунку Армія+ щодо переведень, - Міноборони
17:44
Діяли на півдні України: затримано трьох ворожих агентів, які палили авто та будівлі на замовлення РФ
17:43
Володимир Зеленський
"Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву", - Зеленський відреагував на розмову угорського премʼєра з Путіним
17:33
Владислав Крапивцов
"Жирона" Циганкова домовилась про трансфер 19-річного українця
17:33
ракета-дрон "Пекло"
The Washington Post: Україна поспішає розробити власну далекобійну зброю для протидії Росії
17:25
світло
Укренерго 12 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
17:15
Про українське походження Carol of the Bells: у США відкрили виставку з історії "Щедрика"
17:15
санкції проти Росії
У ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ
17:13
Андрій Колісник
"Викличе працівників ТЦК": тренер клубу УПЛ поскаржився на погрози від гендиректора
17:10
Ексклюзив
Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський
Позиція Дуди є доволі слабкою, він навряд чи може зробити щось для України, - польський журналіст Сієрант
17:04
Євросоюз
ЄС виділить €170 млн шістьом країнам на захист кордонів від РФ та Білорусі
17:02
телевізор телебачення
Польща додасть телеканали TVN та Polsat до переліку стратегічних обʼєктів, аби ними не заволоділа РФ
17:00
Оновлено
Денис Шмигаль і Олаф Шольц
Шмигаль у Німеччині провів двосторонню зустріч з Шольцом: говорили про зброю та економіку
16:47
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулось 140 боєзіткнень: на Курахівському напрямку оборонці відбили 19 штурмів
16:34
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Абхазія залишилася без світла: Інгурську ГЕС зупинили через нестачу води
16:30
ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян від Костянтинопольського на Донеччині, - DeepState
16:21
діти війна
У листопаді в Україні через війну загинули 165 цивільних, з них 8 дітей
16:05
Андрій Єрмак
У ОП вважають, що Трамп хоче припинити війну справедливим миром
16:03
OPINION
Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV