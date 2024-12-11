В Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол" під час евакуації жінки, яка була поранена

Про це розповів начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Правоохоронці поїхали на допомогу. Потрібно було забрати поранену жінку разом з іншими людьми. Через важке поранення, жінку спочатку оглянули, щоб зрозуміти, як транспортувати. У цей час росіяни влучили дроном біля автівки, пробивши паливний бак. Хлопці швидко завантажили все в машину і почали їхати", - зазначив він.

Обстріляне авто зупинилося і екіпаж "Білих янголів", рятуючись від ударів росіян, змушений був сховатися в покинутому будинку разом з цивільними. Однак ворог не припинив атаки.

"Росіяни почали розстрілювати машину і бити по будинку, де перебували цивільні з поліціянтами. Вони намагалися їх вбити. Хлопці перечекали, сконтактували, викликали підмогу і дочекалися безпечного часу доби, щоб вийти. На щастя, ніхто не постраждав. Було евакуйовано троє дорослих, але вже іншим транспортним засобом", - сказав Дяченко.

За його словами, дрони, які роблять скиди, мають дуже чітку картинку. Тобто росіянам добре видно, що це не танк чи БТР. Вони бачили, що з будинку виводять цивільних, проте намагалися їх знищити.