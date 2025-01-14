На Київщині потяг збив на смерть 18-річного хлопця

Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, 13 січня близько 11:55 до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції Боярка, що на 876-му кілометрі в межах станції Тарасівка смертельно травмовано молодого хлопця.

"Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ - Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка, який переходив колії на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - йдеться у дописі.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.