На Київщині потяг збив на смерть 18-річного хлопця
13 січня потяг сполученням Київ - Львів збив на смерть 18-річного жителя села Тарасівка, який переходив колії на заборонений сигнал світлофора
Про це повідомляє поліція Київщини.
Так, 13 січня близько 11:55 до поліції надійшло повідомлення від начальника залізничної станції Боярка, що на 876-му кілометрі в межах станції Тарасівка смертельно травмовано молодого хлопця.
"Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ - Львів збив 18-річного жителя села Тарасівка, який переходив колії на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - йдеться у дописі.
Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 10 січня близько 18:20 на залізничній станції Підзамче у Львові внаслідок наїзду потяга загинув чоловік.
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