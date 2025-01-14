Adidas: історія успіху світового лідера у спортивній індустрії

Сьогодні бренд впізнають по всьому світу завдяки унікальному дизайну та високим стандартам виробництва.

Історія adidas

Його засновником є Адольф Дасслер, який почав розробляти взуття в майстерні своєї матері ще в 1920-х роках. Уже тоді його метою було створити зручне та функціональне взуття для спортсменів. Назва була складена з імені та прізвища: Adi + Dassler.

Першим продуктом фірми стали футбольні шиповані бутси, які моментально завоювали популярність. У 1954 році збірна Німеччини виграла чемпіонат світу футболу, граючи у взутті компанії, що принесло їй світову популярність.

Ключові досягнення та інновації лейбла

Adidas завжди прагнув впроваджувати передові технології у свою продукцію. Деякі з найбільш значущих інновацій бренду включають:

Амортизація. У 2013 році марка представила революційну технологію Boost, котра забезпечує максимальний комфорт та повернення енергії. Вона стала основою для лінійки кросівок, які отримали визнання серед спортсменів та любителів.

Climacool та Gore-Tex. Матеріали, котрі забезпечують вентиляцію та захист від несприятливих погодних умов, дають змогу спортсменам почуватися комфортно в будь-яких умовах.

Primeknit. Верх кросівок, виготовлений із цільної в'язки, відповідає за легкість та ідеальну посадку. Ця система зробила продукцію лейбла популярною серед бігунів та вуличних модників.

Асортимент продукції

Сьогодні Adidas випускає широкий спектр продукції, включаючи:

Взуття. Спортивні кросівки для бігу, тренувань, футболу, баскетболу та повсякденного носіння. Популярні моделі – Ultraboost, Stan Smith та Superstar.

Одяг. Трекінгові костюми, футболки, легінси, куртки та аксесуари, такі як кепки та рюкзаки.

Колаборації. Фірма співпрацює із відомими дизайнерами та знаменитостями, як-от Стелла Маккартні та Фаррелл Вільямс.

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