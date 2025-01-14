Помер колишній футболіст "Динамо" та "Шахтаря" Стельмах
У вівторок, 14 січня, стало відомо про смерть колишнього українського футболіста і тренера Михайла Стельмаха
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Причини смерті не розголошують. Михайлу Стельмаху було 58 років.
Свою карʼєру футболіст починав в ірпінському "Динамо", а у 1998 році перейшов у київське "Динамо". Пізніше встиг пограти за дрогобицьку "Галичину", донецький "Шахтар", львівські "Карпати", миколаївський "Евіс", київський "ЦСКА-Борисфен", полтавську "Ворсклу", а також за сербський "Спартак".
Після завершення ігрової кар’єри працював тренером у київському ЦСКА, ФК "Харків", вишгородському "Діназі" та стрийській "Скалі 1911".
- 11 січня повідомлялось, що у віці 31 року померла українська футзалістка Таїсія Бабенко. Протягом року спортсменка боролась з раком.
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