Помер колишній футболіст "Динамо" та "Шахтаря" Стельмах

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Причини смерті не розголошують. Михайлу Стельмаху було 58 років.

Свою карʼєру футболіст починав в ірпінському "Динамо", а у 1998 році перейшов у київське "Динамо". Пізніше встиг пограти за дрогобицьку "Галичину", донецький "Шахтар", львівські "Карпати", миколаївський "Евіс", київський "ЦСКА-Борисфен", полтавську "Ворсклу", а також за сербський "Спартак".

Після завершення ігрової кар’єри працював тренером у київському ЦСКА, ФК "Харків", вишгородському "Діназі" та стрийській "Скалі 1911".