У 2024 році український експорт отримав доступ до 16 нових іноземних ринків
Міністерство закордонних справ та Держпродспоживслужба у 2024 році відкрили українським експортерам доступ до 16 нових іноземних ринків
Про це повідомляє МЗС України.
Так, минулого року українські виробники отримали доступ на іноземні ринки для 16 груп товарів у 9 країн світу. Зокрема, йдеться про експорт:
- борошна з птиці, пір'я, рибного борошна, а також олії та жирів до Ізраїлю;
- меду до Китаю;
- морських та річкових водних тварин (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продуктів з них до Кувейту;
- м'яса птиці та продуктів з нього до Королівства Бахрейн;
- м'яса механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини;
- яєчних продуктів до Канади;
- консервованих кормів та жувальних предметів для домашніх тварин, а також м'ясних продуктів для споживання людиною до Албанії;
- непарнокопитних, зареєстрованих для племінних та користувальних цілей, напівфабрикатів з м'яса птиці, композитних та м'ясних продуктів до Молдови;
- ветеринарного сертифіката здоров'я для супроводу рептилій до Ізраїлю;
- м'ясних продуктів до Північної Македонії.
"Наразі працюємо з понад 60 країнами світу, щоб українські виробники могли експортувати свою продукцію рослинного та тваринного походження", – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
У МЗС додали, що сьогодні продовжують роботу з міжнародними партнерами щодо розширення збуту різних товарних позицій, серед яких – продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти та репродуктивний матеріал.
- Упродовж 2024 року Україна експортувала до країн Європейського Союзу товарів майже на $25 млрд. Це на 6% більше, ніж у 2023 році.
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