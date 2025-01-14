За 2024 рік Україна експортувала до ЄС товарів майже на $25 млрд

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що показники експорту українських товарів до Європи продовжують зростати.

"60% всього, що продає український бізнес за кордон, іде до ЄС", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, одним із важливих чинників такого успіху став так званий економічний безвіз, коли більшість українських товарів потрапляють в ЄС без мита, тарифів та квот.

Голова уряду також додав, що завдання мінімум у торгівлі на 2025 рік - зберегти умови доступу до ринку Євросоюзу на рівні не гірше 2024 року. Для цього Україна обговорюватиме з європейськими партнерами закріплення економічного безвізу на постійній основі через зміну Угоди про асоціацію.