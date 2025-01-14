Фільм "Озираючись назад" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі покажуть на Berlinale Shorts

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Berlinale.

На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова премʼєра нового документального фільму режисерського тандему Міли Жлуктенко (Україна) та Даніеля Асаді Фаезі (Німеччина) Rückblickend Betrachtet ("Озираючись назад").

Фільм розповідає про трудових мігрантів, які будують торговий центр для мюнхенської Олімпіади 1972 року. У 2016 році це ж місце стає місцем стрілянини на расовому ґрунті.

Стрічка є спробою озирнутися назад і знайти зв'язки.

Українська режисерка Міла Жлуктенко та німецький режисер Даніель Асаді Фаезі разом зняли фільм "Прокидаючись у тиші", що переміг на кінофестивалі Docudays.