Фільм "Озираючись назад" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі покажуть на Berlinale Shorts
Документальна стрічка "Озираючись назад" української режисерки Міли Жлуктенко та німецького режисера Даніеля Асаді Фаезі увійшла до програми Berlinale Shorts на Берлінському кінофестивалі
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Berlinale.
На Берлінському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова премʼєра нового документального фільму режисерського тандему Міли Жлуктенко (Україна) та Даніеля Асаді Фаезі (Німеччина) Rückblickend Betrachtet ("Озираючись назад").
Фільм розповідає про трудових мігрантів, які будують торговий центр для мюнхенської Олімпіади 1972 року. У 2016 році це ж місце стає місцем стрілянини на расовому ґрунті.
Стрічка є спробою озирнутися назад і знайти зв'язки.
Українська режисерка Міла Жлуктенко та німецький режисер Даніель Асаді Фаезі разом зняли фільм "Прокидаючись у тиші", що переміг на кінофестивалі Docudays.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.3 Купівля 42.3Продаж 42.97
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе