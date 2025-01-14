Сценарист "Чорного дзеркала" Джессі Армстронг працює над фільмом для HBO
Британський сценарист і продюсер Джессі Армстронг, лауреат премій BAFTA, "Золотий глобус" та "Еммі", зніме фільм, дія якого відбувається під час фінансової кризи
Про це пише Deadline.
Творець сатиричного телесеріалу "Спадкоємці" Джессі Армстронг поділився, що працює над новим проєктом. Цього разу для HBO він створить не серіал, а фільм.
Армстронг пише сценарій для стрічки, яка поки що не має назви. Фільм заснований на оригінальній ідеї. Армстронг також є виконавчим продюсером фільму разом із Френком Річем. Обидва були виконавчими продюсерами "Спадкоємців".
Наразі про майбутній проєкт мало подробиць. Але відомо, що події фільму обертатимуться навколо чотирьох друзів, які зустрічаються під час потрясінь міжнародної фінансової кризи.
Армстронг поки ще пише сценарій, але фільм уже готується прискореними темпами. Уже шукають акторів, щоб почати виробництво наприкінці цього року.
Фільм виходить через два роки після того, як "Спадкоємці" завершили четвертий сезон на HBO, ставши однією з найрозрекламованіших драм останнього десятиліття. До списку його нагород входять 75 номінацій на премію "Еммі" та 19 перемог.
Армстронг виступив режисером серіалів "Чорне дзеркало", "Віцепрезидент", "Вавилон".
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